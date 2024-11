Netflix-dokumentar graver dypere i den saudiske proffligaen, med intervjuer med Ronaldo, Benzema og Neymar

HQ

Cristiano Ronaldo skapte overskrifter verden rundt da han signerte med Al-Nassr i 2023, etter å ha tilbrakt hele karrieren i europeiske ligaer. Han mottok den høyeste fotballønnen noensinne, 200 millioner euro i året, inkludert reklame- og sponsoravtaler.

Siden den gang har noen av de største internasjonale fotballspillerne fra Europa signert for saudiarabiske klubber, deriblant Karim Benzema for Al-Ittihad og Neymar for Al-Hilal. Plutselig har saudiarabisk fotball blitt mer anerkjent rundt om i verden.

En dokumentar i seks deler kommer på Netflix 21. november, Saudi Pro League: Kickoff, som går dypere inn i hvordan ligaen prøver å bli en av de beste ligaene i verden, og som snakker med klubber som Al Ahli og Al Etiffaq i tillegg til de nevnte, med intervjuer med Ronaldo, Benzema og Neymar.

Dokumentaren inneholder også et intervju med Steven Gerrard, Liverpool-legenden som for tiden trener Al-Ettifaq, men også saudiske spillere som Al-Dawsari (Al-Hilal), Feras Al-Buraikan (Al-Ahli), Talal Haji (Al-Ittihad) og Abdulrahman Ghareeb (Al-Nassr), som stiller spørsmålet om hvorfor ikke en saudiarabisk spiller kan spille i de europeiske ligaene?

Du kan se den første traileren for dokumentaren her. Saudi Pro League: Kickoff strømmes 21. november på Netflix.