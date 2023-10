Netflix er i ferd med å tømme animasjonsavdelingen

HQ

Netflix ønsker angivelig å restrukturere animasjonsenheten sin. Streamingtjenesten foretrekker å kjøpe filmer fra tredjepartsprodusenter fremfor å lage dem selv.

Denne nyheten kommer fra Variety, der det også opplyses at det kan forventes oppsigelser i Netflix' animasjonsenhet. Det er ikke kjent hvor mange som kommer til å miste jobben, men disse tallene forventes å komme inn snart.

Karen Toliver ble utnevnt til visepresident for animasjon hos Netflix i februar 2022, og siden da har hun justert strategien for avdelingen fremover. To filmer i forproduksjon har siden blitt lagt ned, inkludert en tidligere uannonsert film kalt Escape from Beverly Hills, og en film som Netflix faktisk bød på i 2019, kalt Tunga.