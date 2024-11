Netflix fjerner det meste av sitt interaktive innhold

HQ

Før Netflix bestemte seg for å tilby videospill som en del av abonnementsmodellen testet de ut en annen type interaktivt innhold. Dette kom i form av interaktive serier og filmer, prosjekter der seeren kunne ta avgjørelser og i hovedsak styre sin egen fortelling ved å bruke knappene på fjernkontrollen på TV-en. Men selv om det var noen høydepunkter med denne teknologien, tok den tydeligvis aldri av slik Netflix hadde tenkt, ettersom det bare ble laget rundt to dusin interaktive prosjekter.

Nå, ifølge The Verge, tar Netflix neste skritt fremover i å distansere seg fra sin interaktive fortid. Streamingtjenesten planlegger å fjerne de fleste av sine interaktive titler fra listen, med kun fire som vil forbli tilgjengelige for seerne etter 1. desember.

De fire prosjektene som vil forbli er Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls, og You vs. Wild. Resten, inkludert Boss Baby, Puss in Boots, og Triviaverse prosjekter, er alle innstilt på å forsvinne fra streaminggiganten i slutten av måneden.