Netflix-forbannelsen slår til igjen: The Brothers Sun er blitt kansellert

I begynnelsen av året utvidet Netflix sin portefølje med en TV-serie med Michelle Yeoh i hovedrollen. Serien het The Brothers Sun og handlet om en storebror som må beskytte moren (Yeoh) og lillebroren mot den taiwanske triaden etter at de har myrdet faren.

Selv om konseptet helt klart var interessant, må interessen for serien ha vært langt mindre imponerende, for Deadline melder nå at serien er kansellert og ikke kommer tilbake i en ny omgang.

Det er nok et eksempel på Netflix-forbannelsen, der serier må prestere og levere store tall for å overleve, til tross for at de generelt får gode anmeldelser og inntrykk, som du kan se når du besøker The Brothers Suns Rotten Tomatoes-side; 84% kritikermåling og 91% publikumsscore. Dermed ikke sagt at serien ikke har gjort det dårlig, for da den debuterte, fikk den nesten sju millioner visninger, og havnet dermed på andreplass på strømmetjenestens hitliste, bare bak Fool Me Once,, som debuterte med nesten 24 millioner seere. Dette var utvilsomt seriens første spiker, og den andre var at den falt ut av hitlistene etter bare tre uker.