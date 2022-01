Netflix forteller at Squid Game-universet bare har begynt

HQ

Den sørkoreanske TV-serien Squid Game ble overraskende nok den mest sette serien på Netflix noensinne på nulltid og et enormt stort popkulturelt fenomen verden over. Skaperen av serien har allerede avslørt at det kommer en ny sesong (selv om det kommer til å ta lang tid å lage den), men nå sier Netflix-sjef Ted Sarandos til Variety at fenomenet bare har begynt:

"Absolutely. The Squid Game universe has just begun."

Netflix presiserer imidlertid samtidig at de ikke har til hensikt å bygge et univers med mange aktive prosjekter samtidig, men at de lar skaperen Hwang Dong-hyuk gå videre i sitt eget tempo.