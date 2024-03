Netflix fortsetter å utvide sin sportsdekning med en dokumentar om Manchester Citys treble-sesong

Selv om det ikke er lett å vinne "the treble" i fotball, er det ikke en umulig bragd, og flere lag har klart utfordringen opp gjennom årene. Det siste laget som klarte denne bragden - som innebærer at et fotballag vinner sin respektive regionale liga, den største regionale cupturneringen og UEFA Champions League -turneringen i løpet av én sesong - var Manchester City i 2022/23-sesongen i fjor.

Som en del av Netflix' voksende sportssatsing har de nå annonsert at de er på vei med en dokumentarfilm som gir oss et innblikk bak kulissene på laget i løpet av den sesongen.

Dokumentaren, som har fått navnet Together: Treble Winners, er en serie i seks deler som følger laget gjennom sesongen. Den får premiere allerede 2. april 2024, så hvis du har lyst til å få et dypere innblikk i det som regnes som fotballens beste lag akkurat nå, bør du notere den datoen i kalenderen.

Se traileren til dokumentaren nedenfor.