Netflix går ikke lenger videre med den engelskspråklige versjonen av «Squid Game

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I kjølvannet av den enormt populære koreanske dramaserien skulle David Fincher lage en engelskspråklig versjon av «Squid Game» for Netflix. Det gikk rykter om dette i 2024, med planer om å potensielt starte produksjonen i 2026. Til tross for dette ble det aldri offisielt bekreftet av Netflix selv, og det vil sannsynligvis aldri skje nå, ettersom serien ikke lenger er under utvikling.

Dette kommer fra The Playlist, som opplyser at opplegget på slutten av den originale «Squid Game», med Cate Blanchetts cameo, faktisk ikke har noe med en amerikansk versjon å gjøre, akkurat som regissør Dong-hyuk Hwang sa. Det er potensial for mer «Squid Game» i fremtiden, men i stedet ser Netflix tilsynelatende for seg flere spin-off-serier som utspiller seg i ulike regioner. Frankrike og Norge ble nevnt som eksempler, men dette er kun spekulasjoner, og ingenting er ennå bekreftet.

David Fincher samarbeider fortsatt tett med Netflix. Hans «Once Upon a Time in Hollywood»-spinoff med Brad Pitts karakter Cliff Booth i hovedrollen kommer på kino i november, og blir deretter tilgjengelig på Netflix i desember. Hva som kommer etter det er ukjent, men det blir ikke «Squid Game».