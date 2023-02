Netflix gir NFL Drive to Survive-behandlingen

Helt siden Formula 1: Drive to Survive debuterte på Netflix og tok tak i streamerens seeres oppmerksomhet, har Netflix sett på å bringe denne stilen med doku-serier til andre idretter. Til dette formål har vi allerede hatt tennis 'Break Point, og golfens Full Swing, og det er en samling andre som kommer gjennom året. Nå er en annen lagt til denne listen.

Kjent som Quarterback, vil denne serien følge tre NFL quarterbacks gjennom 2022-sesongen, med hver spiller som blir mikrofon og vist frem på enestående måter. Når det gjelder spillerne som vil være i fokus for årets show, blir vi fortalt at Minnesota Vikings' Kirk Cousins, Atlanta Falcons' Marcus Mariota, og Kansas City Chiefs' Patrick Mahomes (som tilfeldigvis ledet laget til en Super Bowl seier i år, og til og med ta hjem den berømte MVP-prisen også) vil alle bli gitt sentrum.

Alt Netflix har uttalt så langt er at Quarterback kommer til sommeren, og hvis utgivelsesplanene for andre show i denne venen er noe å gå etter, kan vi sannsynligvis forvente at den sendes før 2023-sesongen starter i september - eller kanskje i august for å komme før pre-season starter.