Netflix har kjøpt enda et spillstudio

Selv om Netflix enda ikke har tenkt til hensikt å konkurrere direkte med spillindustriens giganter, har de kontinuerlig vist interesse for både å tilby spill som en del av deres vanlige abonnement, men også for å sikre at det lages spill basert på deres ikoniske franchiser.

Og nå har de altså kjøpt enda et studio, og det er egentlig ikke så overraskende. Det er nemlig finske Next Games, som tidligere har utviklet et Stranger Things-spill til mobil for Netflix.

Som Crwe World kan bekrefte, så er det snakk om en samlet kjøpspris på 65 millioner euro, omtrent 589 millioner kroner.

"Next Games has a seasoned management team, strong track record with mobile games based on entertainment franchises, and solid operational capabilities. We are excited for Next Games to join Netflix as a core studio in a strategic region and key talent market, expanding our internal game studio capabilities," sier Michael Verdu fra Netflix.