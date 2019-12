Netflix har mistet over en million abonnenter til Disney+

Disney+ har ikke kommet til norge enda, og det forventes først å skje til våren, men lanseringen har vært en massiv suksess andre steder i verden, ikke minst takket være serien The Mandalorian. Vi har tidligere funnet ut at Disney har slått deres egne estimater for antallet aktive abonnenter i 2019, og nå har det kommet mer data på bordet.

I følge en rapport hos The Hollywood Reporter sier Cowen & Co-analytiker Jon Backledge at Netflix har tapt over en million abonnenter til Disney+ siden lanseringen i november.

For øyeblikket estimeres det at 24 millioner amerikanere abonnerer på Disney+, og det skjer etter at tjenesten landet på 10 millioner abonnenter på tvers av de begrensede territoriene på selve lanseringsdagen.