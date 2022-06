Netflix har sluppet en rekke bilder fra Stranger Things 4: Vol. 2

HQ

For noen dager siden slapp Netflix en kort teaser for Stranger Things 4: Vol. 2 for å gi fansen en liten oppladning innen lanseringen av de to siste episodene av den nest siste sesongen. Nå har de også delt en rekke bilder, men de kan spolere en del, så fortsett å lese på egen risiko.

I slutten av Vol. 1, i den sjuende episoden, befinner Nancy seg nemlig i en ganske vanskelig situasjon som fikk oss alle til å lure på om hun ville klare seg i det hele tatt. Men disse nye bildene fra Vol. 2 viser at Nancy overlever i hvert fall den situasjonen, som du kan se på det første bildet under.

Når det gjelder resten av bildene får vi se at Hopper, Joyce, Murray og Dmitri fortsatt er sammen, og det samme er Mike, Vill, Jonathan og Argyle. Og vi kan også se at Hawkins-gjengen tilsynelatende kommer tilbake til Creel House igjen, men hvordan alt dette passer inn i historien vil vi helt sikkert få vite når Stranger Things 4: Vol. 2 lander på Netflix 1. juli.