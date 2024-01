Netflix jobber med en ny versjon av Fairly OddParents

HQ

"Obtuse rubber goose, green moose, guava juice, giant snake, birthday cake, large fries, chocolate shake" er en tekst som for alltid vil sitte fast i hodet mitt takket være TV-serien Fairly OddParents.

Serien - som fulgte 10 år gamle Timmy Turner og hans fe-gudforeldre som kunne oppfylle ønskene hans - skal nå få en reboot hos Netflix. Ifølge What's On Netflix vil serien følge Cosmo og Wanda - Timmys feer fra den opprinnelige serien - når de kommer ut av pensjonisttilværelsen for å hjelpe et nytt barn.

Det antas for øyeblikket at gjenopplivningsserien kommer til å hete Fairly OddParents: A New Wish. Vi vet ennå ikke når vi får se denne serien, men med tanke på at ryktene om en reboot sirkulerte gjennom hele fjoråret, er det mulig at vi snart får en offisiell kunngjøring.