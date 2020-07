Netflix jobber på en Bird Box-oppfølger

Du ser på Annonser

På slutten av 2018 utga Netflix en spennende overnaturlig thriller ved navn Bird Box. Filmen fikk relativt fine anmeldelser, og ble sett av mange, mange millioner brukere verden over.

Bird Box var med andre ord en kjempesuksess, og nå utvikler Netflix offisielt en oppfølger. I et intervju med Inverse forteller forfatteren bak boka som filmen er basert på, Josh Malerman, at det jobbes på en oppfølger:

"I can't say much, but I can say that it is in development. Sometimes it's weird, all this secrecy, but I'm game."

Hva synes du om filmen?