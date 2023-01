Netflix kansellerer Inside Job

Netflix er kjent for å ikke ha tålmodighet med serier som ikke leverer som forventet. Etter beslutningen om å skrote 1899 etter bare én sesong har de nå også bestemt at animasjonsserien Inside Job heller ikke får flere sesonger.

Skaperen og eksekutiv produsent Shion Takeuchi kunngjorde den triste nyheten på sosiale medier:

"Jeg er knust over å bekrefte at Netflix har bestemt seg for å kansellere sesong 2 av Inside Job. Gjennom årene har disse karakterene blitt virkelige mennesker for meg, og jeg er knust over å ikke kunne se dem vokse opp. Reagan og Brett fortjente å få sin slutt og endelig finne lykken. Og jeg ville elsket å kunne dele det som var i vente med dere alle."

Takeuchi fortsetter:

"Til alle som så på, takk for at dere ble med på reisen. Selv om jeg er trist, hjelper det å vite at det er folk der ute som brydde seg like mye om disse karakterene som meg."

Så du første sesong av Inside Job og hva syntes du om serien?