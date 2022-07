Netflix kjøper opp animasjonsstudioet bak The LEGO Movie

HQ

Netflix sliter for tiden med å beholde kundene sine, men det kan bli lettere å lokke seere - både barn og voksne - som er interessert i animasjonsfilmer- og serier i fremtiden. Den amerikanske strømmegiganten melder nemlig at de kjøper opp det australske animasjonsstudioet Animal Logic, som er blant de beste i bransjen.

Studioet har tidligere jobbet med vellykkede animasjonsfilmer som Happy Feet og The LEGO Movie, i tillegg til å lage prisvinnende visuelle effekter for storfilmer som The Matrix og The Great Gatsby. Animal Logic-sjef og medgründer Zareh Nalbandian kommenterer:

"After 30 years of producing great work with great people, this is the perfect next chapter for Animal Logic. Our values and aspirations could not be more aligned with Netflix, in working with diverse content makers, producing innovative and engaging stories for audiences around the world. Our collective experience and talent will open new doors for all our teams and will empower a new level of creativity in animation."

Animal Logic har tidligere samarbeidet med Netflix om The Magician's Elephant og The Shrinking of the Treehorns. Studioet vil fortsette å operere uavhengig og samarbeide med "ikoniske filmskapere og store studiopartnere" for å skape "familieunderholdning med universell appell."