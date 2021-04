Netflix kjøper Sam Raimis nye skrekkfilm

Du ser på Annonser

Etter å ha stormet inn på filmscenen på 80-tallet med Evil Dead ble Sam Raimi raskt et hett navn innen filmindustrien, og med sin kommende film Every House is Haunted returnerer han til sjangeren som startet alt. En film som nå etter en heftig budkrig kommer til å premiere eksklusivt hos Netflix. Eksakt hvor mye streaminggiganten måtte betale for Raimis film er uklart, men vi kan garantere at det ikke er noen småsummer.

Vi vet fortsatt ikke nøyaktig når vi faktisk får se Every House is Haunted, men vi tipper sent 2021 eller våren 2022. Ser du fram mot denne?