Netflix kommer til å fokusere mer på sørkoreanske filmer og serier

HQ

Squid Game ble som vi alle vet en massiv suksess for Netflix og selv den overnaturlige serien Hellhound genererte meget fine seertall. Dette har nå fått strømmegiganten til å ville satse mer på både originalserier og filmer fra landet. Under 2021 investerte Netflix mer enn en halv milliard dollar i sørkoreanske produkter, et tall som i 2022 kommer til å vokse reelt og strømmetjenesten regner med å kunne slippe 25 filmer og serier av sørkoreansk opphav. Don Kang, som er visepresident for Netflix i landet, var svært positiv til utviklingen og kommenterte nyheten således:

"We are excited to continue collaborating with Korean storytellers to bring the K-wave to new heights"

Under 2022 kommer vi altså til å kunne se frem mot masse nytt fra landet, ikke minst den voldsomme zombie-serien All of Us Are Dead som får premiere nå på slutten av måneden.