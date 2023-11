Netflix kutter ned på filmproduksjonen

HQ

Netflix ønsker angivelig å trappe ned på filmproduksjonen. Fra og med neste år vil strømmetjenesten kutte ned fra å lage rundt 50 nye filmer i året til å produsere og lansere mellom 25 og 30 nye filmer i stedet.

I henhold til Variety kommer denne planen fordi Netflix har tenkt å satse mindre på hva som kan gå hjem hos publikum, og i stedet fokusere på kvalitet og å lage de beste versjonene av de filmene de velger å gi grønt lys for.

Sjefen for Netflix' filmdivisjon, Scott Stuber, uttalte: "Akkurat nå prøver vi ikke å nå et bestemt antall filmutgivelser. Det handler om 'La oss lage det vi tror på. Og la oss faktisk legge frem en liste som vi kan stå inne for og si: 'Dette er den beste versjonen av en romantisk komedie. Dette er den beste versjonen av en thriller. Dette er den beste versjonen av et drama.'"

Ettersom Netflix produserer filmer på en rekke ulike språk, er det uklart hvordan dette mindre antallet vil bli fordelt mellom de ulike regionene Netflix opererer i.