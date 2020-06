Netflix lager Cyberpunk 2077-animeserie

Du ser på Annonser

Med Resident Evil, Devil May Cry og Castlevania har Netflix gjort det ganske klart at de ønsker å bringe en rekke kjente spill til nye medier, og de har selvsagt ikke tenkt å la et av 2020s mest etterlengtede spill gå forbi heller.

I kveldens Night City Wire-sending kunne CD Projekt Red avsløre at de samarbeider med Netflix og Trigger Inc for å lage en animeserie basert på Cyberpunk 2077. Dessverre fikk vi ikke se eller høre særlig mye om hva vi har i vente siden serien ikke kommer før i 2022, men nå vet vi alle fall at det er talentfulle personer og studioer som skal gi oss det som heter Cyberpunk: Edgerunners.