Netflix lager Dota-animeserie - kommer i mars

Man skulle ha trodd at Netflix allerede hadde nok film- og serie-adapsjoner av spill med blant annet Assassin's Creed, Beyond Good & Evil, Castlevania, Devil May Cry, Dragon's Dogma, Resident Evil, Sonic the Hedgehog og Tomb Raider, men nå slår de seg altså sammen med et annet velkjent selskap.

Valve og Netflix har gitt oss en trailer som avslører at en åtte episoder lang animasjonsserie kalt DOTA: Dragon's Blood kommer til streamingtjenesten den 25. mars. Foreløig nøyer de seg med å si at serien vil utforske Dota-universet på måter vi aldri har sett før og at det er Studio MIR (The Legend of Korra, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge og mer) som står for animasjonene, men begge parter lover å avsløre mye mer de kommende ukene.