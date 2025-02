Netflix lanserer ny dokumentarserie om basketballturneringen i Paris 2024 og USAs femte gull på rad

HQ

Basketballfans har noe å se på denne uken: strømmetjenesten lanserte i dag, tirsdag 18. februar, den seksdelte dokumentarserien Court of Gold, som gir et eksklusivt innblikk i den olympiske turneringen i Paris 2024, som endte med seier for USA over det lokale laget Frankrike.

Court of Gold er blant annet produsert av Olympic Channel, og regissert av Jake Rogal, som også har produsert Michael Jordan-dokumentaren The Last Dance, og fokuserer på lagene fra USA, Frankrike, Serbia og Canada, med intervjuer med legender som Kevin Durant, LeBron James og Steph Curry på USA-laget, og nå kommende NBA-stjerner som Shai Gilgeous-Alexander, Bogdan Bogdanović, Nikola Jokić og Victor Wembanyama.

I Paris tok USA sitt femte strake gull i basketball for menn, som et resultat av et ustoppelig basketballprosjekt der Kevin Durant ble USAs toppscorer gjennom tidene i OL. Durant har et av de mest rørende øyeblikkene i hele serien i episode 2, der han ifølge Netflix vil åpne opp om hva denne sporten betyr for ham. Et must for basketballfans, nå tilgjengelig på Netflix.