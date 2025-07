Netflix legger ned to nye originalserier etter bare én sesong

HQ

Netflix har nettopp tråkket på bremsene og kansellert to av sine nyeste originalserier - The Residence og Pulse - etter bare én sesong. Det er et tydelig signal om at ingen av seriene klarte å levere høye nok seertall raskt nok, og dessverre er det noe vi har sett skje gang på gang med Netflix, en plattform som allerede er beryktet for akkurat denne oppførselen. Prester, eller forsvinn.

For serieskapere er dette en dyster virkelighet. Kortvarige produksjoner betyr massiv usikkerhet, og for seerne reiser det spørsmålet om det i det hele tatt er verdt å investere følelsesmessig og tidsmessig i en serie og dens karakterer. Mens Netflix har som mål å optimalisere innholdspipelinen sin, skaper det et stadig mer usikkert miljø for fans og kreative aktører - et miljø der engasjement enten lønner seg umiddelbart eller ikke i det hele tatt.

Det som er påfallende er at The Residence, som hadde premiere med over seks millioner seere og holdt seg på topp 10 i fire uker, likevel ble lagt ned. Hva som skjer med etterforsker Cordelia Cupp, får vi aldri vite. Pulse, derimot, trakk nesten ni millioner seere i sin andre uke, men opplevde deretter en kraftig nedgang. Én ting er klart: Konkurransen er brutal, strømmekrigen tilspisser seg, og dagens produksjoner er ultradyre gamblinger der underprestasjoner kan være fatale.