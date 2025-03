Netflix markerer ankomsten av The Electric State med et mobilspill

Om et par uker vil Netflix utvide filmporteføljen sin med en helt ny film fra The Russo Brothers. Dette er et postapokalyptisk sci-fi-eventyr med Millie Bobby Brown og Chris Pratt i hovedrollene, der de to reiser gjennom et ødelagt Amerika i selskap med en samling særegne, sansende roboter. Mens den filmen vil debutere 14. mars (sjekk ut traileren nedenfor), vil dette ikke være den eneste biten av The Electric State som Netflix har planlagt de kommende ukene.

Variety har nå rapportert at Netflix også vil lansere et The Electric State videospill, nærmere bestemt en mobiltittel som også fungerer som en prequel til den faktiske live-action-filmen. Det ser ut til å strekke seg over fem år og vil kombinere historiefortelling med et oppslukende spillsystem, alt for å skape et "bite-sized adventure puzzle game", som dreier seg om Browns karakter Michelle og hennes tapte yngre bror Chris.

Det er uklart om spillet, kjent som The Electric State: Cosmo Kid, vil inneholde stemmene til filmens skuespillere, men det vi vet er at det kommer på Netflix den 18. mars, hvor det vil være spillbart for alle iOS- og Android -brukere.