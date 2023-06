Netflix' mest likte serie kanselleres ikke likevel

HQ

Warrior Nun er langt fra like populær her til lands som Stranger Things eller Wednesday, men serien har uten tvil en stor fanskare som er veldig fornøyd. At andre sesong har 99% på Rotten Tomatoes fra seere er et klart bevis på dette. Derfor var det overraskende da Netflix i desember fortalte at serien skulle kanselleres til tross for skapernes ønske om mer. Heldigvis har dette endt opp med å bli et nytt eksempel på at det kan hjelpe å dele sin lidenskap for noe.

Warrior Nuns-skaper Simon Barry skriver på Twitter at serien fortsetter på Netflix, og legger ikke skjul på at dette skyldes høylytte fans:

"I dag er jeg glad for å offisielt kunne rapportere at - på grunn av deres samlede stemmer, lidenskap og fantastiske innsats - #WarriorNun kommer tilbake og kommer til å bli mer EPISK enn dere kan forestille dere. Flere detaljer kommer! SNART! Tusen takk. #SaveWarriorNun #WarriorNunSaved".

Har du sett Warrior Nun? Hva synes du eventuelt?