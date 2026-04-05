Netflix sine prisøkninger i Italia er ulovlige

Mange abonnenter i Italia ligger nå an til å få en betydelig refusjon fra Netflix. En domstol har avgjort at flere av selskapets prisøkninger mellom 2017 og 2024 var ulovlige. Dette kan resultere i refusjoner på opptil 500 euro per bruker.

Årsaken? Netflix anses å ha hevet prisene uten å begrunne dette tydelig i sine tjenestevilkår. Og det er et stort forbud i henhold til italiensk forbrukerlovgivning. Retten hevder at vilkårene ga Netflix frie tøyler til å endre prisene uten åpenhet, noe som dermed anses som direkte urimelig.

"For premiumabonnementet utgjør de ulovlige økningene i 2017, 2019, 2021 og 2024 for øyeblikket totalt 8 euro per måned, mens for standardabonnementet utgjør økningene for øyeblikket totalt 4 euro per måned. En premiumkunde som har betalt Netflix sammenhengende fra 2017 og frem til i dag, har rett til å få tilbakebetalt ca. 500 euro, mens en standardkunde har rett til å få tilbakebetalt ca. 250 euro. De ulovlige økningene påvirker også grunnabonnementet, som fikk en økning på 2 euro i oktober 2024"

Resultatet er at langvarige abonnenter, spesielt de på Premium-nivået, kan se frem til en refusjon på opptil 500 euro. Og det stopper ikke der, ettersom Netflix også må senke sine nåværende priser. Strømmegiganten er ikke akkurat begeistret for dette, og har allerede annonsert planer om å anke avgjørelsen.

Lignende rettssaker har også begynt å dukke opp i andre europeiske land, så dette kan være starten på noe større og en dominoeffekt for hele strømmebransjen.

