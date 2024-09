Netflix og CD Projekt Red tar oss med tilbake til Night City for en ny Cyberpunk-filmatisering

HQ

Med tanke på den store suksessen som Netflix' Cyberpunk: Edgerunners, anime-filmatiseringen av CD Projekt Reds videospill Cyberpunk 2077, fikk, var det bare et spørsmål om tid før vi så den polske videospillgiganten og strømmetjenesten slå seg sammen igjen.

Det er nettopp dette som har blitt bekreftet på Geeked Week, hvor vi har blitt informert om at et annet Netflix x CDPR x Cyberpunk -prosjekt er under utvikling. Det er foreløpig uklart hva dette er, men det virker usannsynlig at det blir en andre sesong av Edgerunners, og sannsynligvis i stedet en annen historie, om enn en som fortsatt foregår i den berømte, fiktive, futuristiske metropolen.

Vi er lovet mer informasjon om samarbeidet "snart".