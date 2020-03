Netflix og YouTube drar ned kvaliteten på grunn av coronaviruset

Med store deler av Europa isolert, hvor folk holder seg hjemme for å ikke smitte andre eller selv bli smittet av coronaviruset, har internettforbruket økt kraftig. Nå rapporterer Reuters at Netflix og YouTube (etter diskusjoner med EU) at de som en følge av dette har dratt ned på kvaliteten for å klare kapasiteten, hvilket senker bildekvaliteten.

Det betyr at de som betaler for 4K-abonnement ikke lenger får det de betaler for, og vi håper at de kompenseres for dette. På YouTube kommer alle standardinnstillinger på streams til å være 720p i stedet for 1080p.

Dette gjelder i utgangspunktet i 30 dager, men kan forlenges ved behov.