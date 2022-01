Netflix øker prisene i USA

HQ

Netflix har siden begynnelsen, både i USA og over dammen, kontinuerlig økt prisene. Selv om det selvsagt er rimelig med tanke på inflasjon og nye investeringer, synes mange at det har gått litt vel fort de siste årene. Selv om det ikke er sagt noe om Norge, har det nå vært en ganske betydelig økning i USA.

Via en pressemelding skriver Netflix at de nå øker prisen med 11% i USA og Canada. De nye prisene er som følger:



Basic $9,99 (før $8,99)

Standard $15,49 (før $13,99)

Premium $19,99 (før $17,99)



Her til lands betaler vi for øyeblikket 89kr for Basis, 109kr for Standard og 159kr for Premium. Flere eksperter mener imidlertid at dette trolig betyr at det vil bli innført prisøkninger i alle land hvor Netflix er tilgjengelig, så du kan nok forvente en økning her også snart.