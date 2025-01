Netflix øker prisene igjen etter rekordmange nye abonnenter

HQ

Med Squid Game sesong 2 som trekker millioner av seere, og Netflix som fortsetter å øke det totale antallet abonnenter (nå over 300 millioner globalt), skulle man tro at strømmegiganten hadde nok penger. Det er tydeligvis ikke tilfelle.

Netflix øker prisene i USA, Canada, Argentina og Portugal. Det annonsestøttede nivået vil nå koste $ 7,99 USD per måned, noe som er en økning på $ 1. Premium øker også med 2 dollar i måneden, noe som gjør det til 24,99 dollar for abonnenter.

Dette kvartalet slo Netflix sine egne rekorder med 19 millioner abonnenter. Dette er det siste vi vil høre om kvartalstall fra strømmetjenesten, ettersom den i stedet har bekreftet at den bare vil avsløre antall abonnenter når de overgår en betydelig milepæl.

"Vi vil av og til be medlemmene våre om å betale litt mer, slik at vi kan reinvestere for å forbedre Netflix ytterligere", sier strømmetjenesten til BBC.

Hva synes du om Netflix' nye priser? Er du fristet til å seile ut på åpent hav, hvis du skjønner hva vi mener?