HQ

Netflix' One Hundred Years of Solitude skaper bølger, ikke bare på grunn av den sterke filmatiseringen av Gabriel García Márquez' litterære mesterverk, men også på grunn av den økonomiske effekten den har hatt på Colombia. Produksjonen, som i sin helhet er filmet i Colombia med et team på 900 personer, har ført til betydelige investeringer i landet, noe som har styrket landets økonomi med 52 millioner dollar (noe som kanskje ikke virker så mye, men det er det for landets filmindustri) og fremhevet landets kulturelle rikdom.

One Hundred Years of Solitude er basert på den nobelprisvinnende romanen til Gabriel García Márquez, og følger familien Buendía gjennom generasjoner i den fiktive byen Macondo, og blander det hverdagslige med det overnaturlige i en tidløs fortelling om kjærlighet, makt, skjebne og tragedie. Den magiske realismen som kjennetegner Márquez' verk, vekkes til live med fantastiske visuelle effekter, og lar seerne leve seg inn i en verden der det ekstraordinære utfolder seg side om side med det ordinære, og skaper en rik vev av følelser og historie.

Serien, som nettopp har hatt premiere med 8 av totalt 16 episoder, har fått strålende kritikker og har oppnådd en perfekt score på Rotten Tomatoes. Med en fantastisk visuell stil og et lidenskapelig engasjement for kildematerialet fanger filmatiseringen romanens kinetiske ånd, og det tok seks år å produsere den. Netflix fortsetter å investere i latinamerikansk innhold, og One Hundred Years of Solitude skiller seg ut som en milepæl både når det gjelder kulturelle og økonomiske bidrag til regionen.