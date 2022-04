Netflix oppdaterer rangeringssystemet med doble likes

HQ

For lenge siden hadde Netflix et system der du kunne rangere innhold fra 1-5 stjerner, men de kvittet seg med det til fordel for et enkelt "like"-system der du kunne velge mellom å gi tommel opp eller ned. Men av og til ser man noe man gjerne vil anbefale enda mer enn annet innhold, så nå har de utvidet systemet.

Netflix har via IGN avslørt at de nå innfører et "two thumbs up"-system der du enten kan gi en "like" eller en dobbel "like" til ting du liker ekstra godt.

Dette gjør de for å gi forbrukerne flere muligheter til å vurdere og etter hvert sortere innhold. Det vil også være måter å kun se innhold som har fått mange doble likes. Christine Doig-Cardet fra Netflix kommenterer:

"We've heard from members that there's a difference between something they liked — and something that they really loved. We're giving them more control and agency over what is being shown to them."

Hva synes du om ideen?