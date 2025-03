Netflix planlegger en nyinnspilling av Stephen Kings Cujo

HQ

Det ser ut til at det er på tide at nok en Stephen King-historie blir filmatisert, og denne gangen er det Cujo, den dødelige vovsen, som blir filmatisert på nytt. Som noen av dere sikkert allerede vet, har historien om den rabiate sanktbernhardshunden allerede blitt filmatisert en gang, med Dee Wallace i hovedrollen. Men Lewis Teagues film er 40 år gammel, og Netflix planlegger nå å prøve å gjenintrodusere historien for et moderne publikum. Noe King selv har uttrykt sin støtte til.

Denne nye versjonen skal regisseres av Jennifer Kent, som tidligere har laget The Babadook, og manusforfatteren blir ingen ringere enn Mike Flanagan, som har vært involvert i flere andre King-filmatiseringer. Ifølge Netflix vil nyinnspillingen "utforske temaer som isolasjon og overlevelse", og vil være en "moderne tolkning" av Kings historie.

En rolleliste over de involverte skuespillerne er ennå ikke offentliggjort, men produksjonen forventes å starte senere i år med sikte på premiere i 2026.