Netflix planlegger flere filmatiseringer basert på R.L. Stines bøker

HQ

Trilogien av Fear Street -filmer, som er basert på bøkene til forfatteren R.L. Stine, ble en stor suksess for Netflix da de ble lansert på plattformen for litt over to år siden. Derfor er det kanskje ikke så rart at fansen lenge har lurt på hvorfor selskapet ikke produserer flere filmer basert på forfatterens verk, noe som nå er bekreftet å være på trappene. Etter det som ble rapportert tidligere i dag av Collider, forventes Fear Street regissør Leigh Janiak å komme tilbake for å lede flere filmatiseringer.

"Det er åpenbart mange bøker. Det er en frittstående film vi jobber med akkurat nå, og vi prøver nok en gang å få manuset riktig, men jeg liker den veldig godt, og det gjør teamet også. Så jeg føler at hvis vi får til manuset, vil det være en flott utvidelse av serien."

Hvilken bok som for øyeblikket blir filmatisert, vil ikke Netflix-sjef Stuber avsløre, og med mer enn 50 titler fra R.L. Stines katalog å velge mellom, er det ikke lett å gjette.

Hvilken R.L. Stine-bok håper du blir filmatisert?