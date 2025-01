Netflix samarbeider med Sandbox VR om en oppslukende Rebel Moon-opplevelse

HQ

Zack Snyders ambisiøse romfartsepos Rebel Moon er i ferd med å utvide rekkevidden sin utenfor lerretet. Til tross for blandede kritikker, fortsetter serien å fenge publikum - og nå tar den steget ut i den virtuelle virkeligheten. Sammen med en trailer som erter denne nye satsingen, har Netflix og Sandbox VR kunngjort Rebel Moon: The Descent, en oppslukende VR-tittel som er eksklusivt tilgjengelig på Sandbox VR-lokasjoner over hele verden.

I stedet for en VR-opplevelse på konsoll eller hjemme, inviterer dette eventyret spillerne til å ta et fysisk skritt inn i Rebel Moon-verdenen. Fans vil befinne seg på planeten Daggus, hvor de må kjempe mot fiendtlige soldater og navigere seg gjennom urbane landskap, ruvende skyskrapere og underjordiske gruver. Samarbeidet er en del av Netflix' satsing på å utvide sin IP til opplevelsesbasert underholdning.

Kan dette være gnisten som vekker begeistringen for Rebel Moon?