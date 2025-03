Netflix satser stort i 2025: Skal investere 18 milliarder dollar på nytt innhold

HQ

Verdens største strømmetjeneste planlegger å bli enda større, og i 2025 investerer Netflix 18 milliarder dollar i nytt innhold, ifølge Geek Tyrant. Dette er en absurd sum penger, men selskapets finansdirektør Spencer Neuman sa at dette ikke representerer en øvre grense, og at Netflix fortsatt er i en ekspansjonsfase.

Det er også disse enorme pengesummene som gjør de mange og dyre produksjonene mulige, med The Russo Brothers' The Electric State som det siste eksempelet. Andre betydelige investeringer som er gjort opp gjennom årene, er The Gray Man, Extraction, Rebel Moon og Army of the Dead. For ikke å snakke om serier som Wednesday og Bridgerton.

De har også planer om å utvide sitt utvalg av dokumentarer, K-dramaer og anime, alt for å kunne tilby, som de selv uttrykker det, mest mulig underholdning per krone brukt. Til tross for en viss kontrovers rundt de stadig økende prisene for tjenesten, har antallet abonnenter fortsatt å vokse og ligger nå på mer enn 300 millioner.

Hva synes du om Netflix' pris og tilbud, er det verdt pengene, eller har tjenesten blitt for dyr?