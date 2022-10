Netflix setter en stopper for passorddeling

HQ

Fra og med neste år kan vi forvente at det blir mye vanskeligere å dele passord og konto med folk utenfor husholdningen for å spare penger, i alle fall hvis alt går etter Netflix sine planer. I kvartalsrapporten som ble sluppet i går kom det nemlig frem at de i 2023 vil innføre et system for å få slutt på passord- og kontodeling med venner. Noe som allerede er testet i noen søramerikanske land.

I stedet vil Netflix at kundene skal betale for ekstra underkontoer som er knyttet til et eksisterende abonnement, noe de forventer skal kunne generere nye inntekter og reversere de negative tallene. Ingen eksakt informasjon om hva disse kontoene vil koste er ennå publisert, men i de søramerikanske landene har prisen for en slik underkonto ligget på rundt en fjerdedel av den vanlige abonnementsprisen, i så fall cirka 30 kroner.

Takk, The Verge