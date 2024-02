Netflix setter sitt eget preg på det beryktede prins Andrew-intervjuet i Scoop

Netflix har uten tvil den mest populære serien om den britiske kongefamilien i The Crown, og selv om det mange ganger har blitt rapportert og nevnt av kongefamilien selv at serien er for sterkt dramatisert og ikke klarer å skildre livet som kongelig, vil den nye og kommende filmen fra strømmetjenesten utvilsomt gjøre kongefamilien langt mer ukomfortabel.

Netflix har sluppet de første bildene av filmen Scoop, som skal utforske og dramatisere hvordan BBC-programmet Newsnight klarte å få til det beryktede intervjuet med prins Andrew, der den kongelige avslørte og kommenterte sitt vennskap og sine forbindelser til den kjente og dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein.

Det er foreløpig uklart når filmen kommer på strømmetjenesten, men det er utvilsomt planer om en premiere i 2024, spesielt med tanke på at vi har fått et første glimt av Gillian Jacobs som Emily Maitlis, Keeley Hawes som Amanda Thirsk, Billie Piper som McAlister og til og med Rufus Sewell som prins Andrew selv.

Ta en titt på bildene nedenfor for å få et første glimt av denne utvilsomt fascinerende historien.