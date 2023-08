Netflix sier at Henry Cavill forlot The Witcher fordi rollen er for fysisk krevende.

HQ

Det har vært mye snakk om hvorfor Henry Cavill trekker seg fra supersuksessen The Witcher (Netflix) og går videre til Warhammer, og mye av grunnen er at han ikke kommer overens med seriens regissør og produsenter, og at han mener de har tatt seg for mange friheter i tilpasningen av historien fra bøkene. Nå, etter at den siste episoden av Cavills siste sesong av serien er sendt, forklarer Netflix-regissøren til Screenrant at han tror Henry sluttet fordi rollen er for fysisk krevende.

Netflix Marc Jobst:

"Vel, hør her, Henry har gjort tre serier, det er krevende å lage disse seriene, du vet, de er enorme. Henry gjør hvert eneste stunt, han tillater ikke engang en hånd, hvis du gjør et nærbilde av en hånd som griper et sverd, må det være hans hånd. Vanligvis tar man inn en dobbeltgjenger. Henry vil ikke gjøre det, og derfor blir resultatet helt ekstraordinært. Du jobber først og fremst med en utrolig idrettsutøver som trener i timevis før og etter at du har filmet i 12 timer, og som er svært opptatt av det han gjør."