Netflix sin Horizon: Zero Dawn-serie lages av The Umbrella Academy-skaper

Både Netflix og PlayStation Productions har vært ganske hemmelighetsfulle om Horizon: Zero Dawn-serien de lager. En av grunnene til dette har selvsagt vært at selskapene stadig har letet etter de riktige folkene til å ta seg av prosjektet, noe de nå har klart.

I en pressemelding avslører de at Steve Blackman, som både skriver, regisserer og produserer The Umbrella Academy, skal lede arbeidet med Horizon: Zero Dawn-serien. Blackman forteller samtidig at han vil skrive manuset sammen med TUA-partneren Michelle Lovretta. Ikke at det betyr vi nødvendigvis ser enorme endringer, for han bekrefter også at Aloy selvsagt blir hovedpersonen.