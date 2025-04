Netflix-sjef sier at strømming "redder Hollywood"

HQ

Netflix' co-CEO Ted Sarandos har sagt at han tror at strømmemodellen er det forbrukerne har sagt at de vil ha fremover, og at den "redder Hollywood". Mens debattene rundt strømmingens ustoppelige fremvekst fortsetter, er det kanskje ikke overraskende at et av strømmingens største navn er ganske fornøyd med å se at folk strømmer til en seeropplevelse de kan få fra sofaen.

På Time100-toppmøtet (via Deadline) ble Sarandos spurt om strømming kanskje vil føre til Hollywoods død slik vi kjenner det, hvorpå han svarte "Nei, vi redder Hollywood."

Det ble til og med skutt mot kinomodellen, noe som mange kinogjengere og filmskapere fortsatt er glad i. Sarandos kalte den "en utdatert idé, for folk flest - ikke for alle."

Sarandos mener at dette rett og slett er måten forbrukerne ønsker å se film på, og med tanke på Netflix' abonnenttall kan det være vanskelig å argumentere mot den oppfatningen. "Hva er det forbrukerne prøver å fortelle oss? At de ønsker å se film hjemme," sa han, med henvisning til de synkende kinotallene.

Er du enig med Sarandos?