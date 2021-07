Netflix skal fokusere på og lage egne spill fremover

Med Bandersnatch, Minecraft: Story Mode og noen Stranger Things-spill har Netflix tidligere vist at selskapet er interessert i å stikke en tå eller to i spillverden, men nå er de tydeligvis klare for et dypdykk.

Etter at Bloomberg kom med sin rapport tidligere i kveld bekrefter Netflix i en pressemelding at selskapet har hyret inn Mike Verdu, som tidligere jobbet for blant annet EA og Facebook sin spillavdeling, som visepresident av spillutviklingsavdelingen sin.

Noe mer enn det får vi dessverre ikke vite, så det er fortsatt spørsmål rundt hvordan spillene vil fungere på streamingtjenesten og om enda flere spill fra andre selskaper er på vei. Det er uansett veldig klart at Netflix nå virkelig gjør alvor at spillsnakket vi har hørt i et par år allerede.

Hvordan synes du dette høres ut?