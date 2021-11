Netflix skal lage animert Gorillaz-film

HQ

Bandet Gorillaz meddeler at de samarbeider med Netflix for å sammen lage en animert langfilm til plattformen. Frontmannen Damon Albarn avslørte dette i et intervju med Apple Music, og musikeren fortalte også at filmen for øyeblikket er i skrivefasen.

"We're making a full-length Gorillaz film with Netflix. We're having a writing session in Malibu this afternoon."

En Groillaz-film er noe bandet har forsøkt å få til i flere år. De skulle egentlig lage en animert serie på ti episoder en gang, men det prosjektet ble kansellert. Når Gorillaz-filmen slippes vet vi dessverre ikke, men ettersom de fortsatt skriver den tar det nok lang tid før vi får se noe til den.