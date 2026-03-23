Netflix skal lage animert serie av superhelt-tegneserien Powers

PowersDen populære tegneserien fra Brian Michael Bendis og Michael Avon Oeming får sin egen serie utviklet av Netflix, i samarbeid med Dark Horse Comics, der Powers for tiden utgis.

Ifølge The Hollywood Reporter, Powers er Dark Horse Entertainments Keith Goldberg og Chris Tongue utøvende produsenter. Bendis og Oeming er også involvert i serien, hvor førstnevnte har skrevet piloten og sistnevnte er involvert i den visuelle utviklingen. Det er ingen regissør, skuespillere eller utgivelsesdato tildelt prosjektet i skrivende stund.

Powers er delvis en superheltserie, delvis en krimserie, og følger et par detektiver som etterforsker forbrytelser som involverer superkrefter. Tegneseriene ble startet på begynnelsen av 2000-tallet, og har allerede blitt adaptert tidligere, blant annet til en live-action-serie som kommer fra PlayStation Network.

Med serier som Invincible og The Boys Presents: Diabolical som viser at superheltanimasjon for voksne kan fungere og være utrolig populært, ser det ut til at denne adaptasjonen kan passe Powers mye bedre. Etterspørselen er i hvert fall til stede.