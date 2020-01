Netflix skal strømme Studio Ghibli-filmer

Animasjonsfilmene fra det japanske studioet Ghibli er elsket over hele verden, og filmer som Min Nabo Totoro, Chihiro og heksene og Prinsesse Mononoke har for lengst gått inn som klassikere. Filmene har imdlertid ikke vært å finne på strømmetjenester her til lands (med unntak av Lupin the 3rd-filmen Castle of Cagliostro fra 1979, som regissør Hayao Miyazaki regisserte før Studio Ghibli ble etablert), men nå kan animefans over hele Europa glede seg.

The Hollywood Reporter melder at Netflix nå har sikret seg retten til å strømme Studio Ghibli-filmer i alle regioner, med unntak av Japan, USA og Canada, hvor studioet allerede har inngått en avtale med HBO Max i de to sistnevnte landene. Dermed får strømmegiganten 20 filmer fra hele studioets historie i sitt bibliotek, med unntak av den særdeles triste krigsfilmen Ildfluenes grav (Grave of the Fireflies). Det er uklart om filmen ikke inngår i avtalen eller om Netflix bare har valgt å ikke sette opp filmen i denne omgang.

Filmene vil bli lansert over tre puljer, fordelt som følger:





1. februar: Himmelslottet Laputa (Castle in the Sky), Min nabo Totoro (My Neighbor Totoro), Kikis budservice (Kiki's Delivery Service), Dagen i går (Only Yesterday), Porco Rosso, Ocean Waves og Jordsjø-krønikene (Tales from Earthsea).



1. mars: Nausicaä - prinsessen fra Vindens dal (Nausicaä of the Valley of the Wind), Prinsesse Mononoke (Princess Mononoke), My Neighbors the Yamadas, Chihiro og heksene (Spirited Away), Katteprinsen (The Cat Returns), Arriettas hemmelige verden (Arrietty) og Fortellingen om prinsesse Kaguya (The Tale of The Princess Kaguya)



1. april: Pom Poko, Whisper of the Heart, Det levende slottet (Howl's Moving Castle), Ponyo på klippen ved havet (Ponyo on the Cliff by the Sea), Møte på valmueåsen (From Up on Poppy Hill), Vinden stiger (The Wind Rises) og Marnie - min hemmelige venninne (When Marnie Was There).



Hvilke filmer gleder du deg mest til å se, og hvilken Ghibli-film er din favoritt?