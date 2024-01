Netflix skroter sitt billigste annonsefrie abonnement, og flere prisøkninger er på vei.

HQ

Netflix tvinger oss nok en gang til å ta en grundig titt på strømmetjenesten og vurdere om den er verdt det eller ikke. Vi har allerede sett ting som prisøkninger, annonser og mer, og det ser ikke ut til at strømmetjenesten gir seg med disse kontroversielle endringene med det første.

I en investorrapport ble det avslørt at 11,99 dollar-versjonen av Netflix uten annonser snart forsvinner. Hvis du er en ny kunde, er den allerede ikke tilgjengelig for deg, men selv de som allerede betaler for tjenesten, vil oppleve at den blir fjernet. De første landene som mister dette abonnementet er Storbritannia og Canada.

Hvorfor gjør Netflix dette, spør du? Vel, det er fordi de har blitt positivt belønnet for å gjøre det. I samme rapport avslører Netflix at annonsemedlemskapet økte med 70 % i forrige kvartal, og nå har rundt 40 % av alle kontoer annonser.

Det kan også være flere prisøkninger på vei. Netflix' ledelse skriver at "når vi investerer i og forbedrer Netflix, vil vi av og til be medlemmene våre om å betale litt ekstra for å gjenspeile disse forbedringene."

Er du villig til å betale "litt ekstra" for Netflix?