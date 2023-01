Netflix slipper ny trailer for Lockwood & Co

Netflix har nylig sluppet en ny trailer for sin fantasy-thriller-serie Lockwood & Co. Premisset er at spøkelser herjer i London og at det er opp til visse byråer å ta seg av dem, Lockwood & Co er en av dem.

Seriens hovedperson jobber selvfølgelig hos Lockwood & Co, og selv om det ser ut til å være mye action og kamper mot spøkelser, viser traileren at det tilsynelatende er en konspirasjon blant disse byråene.

Traileren viser en del action og noen av CGI-spøkelsene vi kommer til å møte. Serien er basert på Jonathon Shrouds bøker med samme navn, og blir åtte episoder lang. Premieren er 27. januar.