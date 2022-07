Netflix slipper trailer for Me Time med Kevin Hart og Mark Wahlberg

HQ

Vi har lenge visst at komedien Me Time skulle lanseres på Netflix i slutten av august, men nå har vi også fått en trailer som gir oss et skikkelig innblikk i hva denne Kevin Hart- og Mark Wahlberg-filmen har å tilby.

I fortellingen får en far (Hart) litt tid for seg selv mens kona og barna drar bort en helg. Like etter får faren kontakt igjen med sin gamle venn (Wahlberg), noe som fører til at de to drar på en helsprø reise for å gjenopplive deres tapte vennskap.

Det ser ut til å være en film med mye tullete humor, men også hjerte, og vil du sjekke ut traileren finner du den nedenfor. Filmen har premiere 26. august.