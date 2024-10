Netflix stenger AAA-studio i California etter bare to år

HQ

De siste årene har Netflix gjort et stort nummer av at de ønsker å satse på spill. Vi har sett Netflix-spillene vokse med tiden, ettersom flere titler blir spillbare via tjenesten. Vi har imidlertid ennå ikke sett en storbudsjettsuksess fra Netflix selv, noe som kunne ha blitt oppnådd av et studio kjent som Team Blue.

Ifølge Game File ble Team Blue etablert tilbake i 2022 med ideen om å lage AAA-spillopplevelser for Netflix. Etter bare to år har det imidlertid blitt rapportert at studioet har lagt ned.

Med tanke på hvor lang tid vi vet det tar å lage spill i dag, er to år egentlig ikke nok tid for studioet til å ha satt sammen noe og vist det frem. Veteraner fra store franchiser som Halo, God of War og Overwatch jobbet hos Team Blue, noe som får en til å klø seg i hodet når man tenker på hvordan studioet kan ha blitt lagt ned så tidlig.