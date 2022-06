Netflix stopper all produksjon i Danmark

HQ

Triste nyheter for alle som setter pris på mørke nordiske dramaserier, for i et stadig tøffere klima med minskende fortjeneste er Netflix nå tvunget til å stoppe all produksjon av serier og filmer i Danmark. Hovedårsaken sies å være at kostnadene ved å filme i landet er vanvittig høye. Men en annen medvirkende årsak er også den nye loven som nylig ble stemt frem og som tvinger strømmeselskaper til å sette av seks prosent av omsetningen til et særskilt kulturstipend. Som igjen skal brukes til å produsere eksklusivt dansk innhold.

Det betyr etter all sannsynlighet at vi ikke får flere serier som Kastanjemannen i nær fremtid. Dessverre. Hva synes du om dette, går danske myndigheter for hardt ut mot strømmeselskapene?