Netflix' strategi for fremtidens filmer: mer publikum, mindre auteurer

Netflix' innhold kan egentlig aldri beskrives som auteurfilm. Visst finnes det en og annen film som kanskje ikke har den bredeste appellen, men med mindre du virkelig graver deg ned i de mørkeste dypene av Netflix' tilbud, vil du sannsynligvis finne lettfordøyelig innhold i forkant av markedsføringen.

Og slik kommer det til å fortsette, ser det ut til. Ifølge New York Times fokuserer Dan Lin, Netflix' nye filmsjef, på å lansere et bredere utvalg av filmer som har større sannsynlighet for å tiltrekke seg publikum og den store abonnentbasen.

Det betyr at hvis du hadde håpet på en større satsing på filmer som virkelig viser at filmskaperne er dedikerte til håndverket sitt, må du kanskje se andre steder. En stund nå har det virket som om mange strømmetjenester har satset mer på innhold og franchiser enn på det som i det hele tatt kan beskrives som auteurfilm, men selv om fokuset skifter mer og mer mot mainstream, vil det fortsatt finnes diamanter blant de uslepne.